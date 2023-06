Improvviso malore, il commerciante Gianni Antonucci muore per infarto a 58 anni

Vittima di un malore nella notte, che non gli ha lasciato scampo, è morto ad appena 58 anni Gianni Antonucci, commerciante di abbigliamento di Porta nuova, con titolare del grande negozio all’angolo tra via Conte di Ruvo e piazza Alessandrini, di Pescara. Era originario di Pianella, dove oggi alle 10.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa madre di Sant’Antonio. Secondo quanto si è appreso, da diversi giorni Antonucci era tormentato da dolori alla schiena, per i quali aveva fatto degli gli accertamenti. Sabato sera, dopo la chiusura del negozio, aveva cenato in un ristorante di via Conte di Ruvo. Rincasato, in piena notte è stato colto da un infarto fatale.



La notizia della morte di Antonucci, tra i più attivi operatori commerciali di Pescara sud, si è sparsa fin dalle prime ore di ieri mattina in città e a Pianella, suo paese di origine. A ricordarlo una serie di post sui social: «L’amicizia ha subito un duro colpo oggi - scrive il presidente di Fiab Francesco Mancini -. Richiamavi sempre questo valore e la stima e il rispetto che avevi nei confronti di mia madre, commerciante come te. Incredulo e sgomento di fronte alla notizia. Gianni passare da te e commentare il nostro Milan insieme ai tuoi ragazzi era una piacevole abitudine. D’ora in poi svoltare l’angolo di via Conte di Ruvo non sarà più lo stesso». Sempre via Facebook, alla famiglia Antonucci arrivano anche le condoglianze dell’assessore al commercio Alfredo Cremonese: «Pescara perde una grande persona».

Con profonda nostalgia Renato Ranieri, commercialista ed ex consigliere comunale, ricorda le soste nel negozio di Gianni Antonucci per un caffè e una chiacchierata sui fatti di attualità.