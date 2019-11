Pescara, morto il professor Mario Fiesoletti: fu un pioniere dell'informatica al liceo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia della morte del professor Mario Fiesoletti ha fatto rapidamente il giro di Pescara e dei social nella giornata di ieri. Docente storico del liceo classico “G. D’Annunzio” dove insegnava matematica nella sezione C, era andato in pensione nel 2010 all’età di 65 anni. Rispettato e temuto dagli studenti per l'estremo rigore, Fiesoletti era anche molto apprezzato per le sue grandi competenze e lo humour stile britannico. Negli anni ’90 portò nella prestigiosa scuola di via Venezia una ventata di novità, come ricorda il professor Claudio Palma, ex preside del “D’Annunzio”: «Fu uno dei primi a valorizzare l’informatica che introdusse nelle sue classi e fra i professori con un corso di alfabetizzazione organizzato appositamente per il personale docente, al quale partecipai anche io. Per anni il professore è stato mio collaboratore, infaticabile nel lavoro, abile nel formulare l’orario dei docenti, trovava sempre il modo di accontentare tutti i colleghi. La sua figura severa intimoriva gli alunni ma alla fine gli volevano bene perché lui era sempre pronto ad aiutarli nelle difficoltà».L’insegnante soffriva da tempo di problemi cardiaci, due giorni fa era stato era stato ricoverato all’ospedale di Chieti in seguito ad un malore,lo ha assistito fino all’ultimo la compagna Paola, collega di matematica in pensione: «L’ho incontrato per l’ultima volta un anno fa - conclude Palma - era preoccupato per le sue condizioni di salute, ci eravamo promessi di rivederci presto….». I funerali si svolgeranno domani alle 9,30 nella Chiesa del Mare.