Covid, morto l'attivista Franco De Simone. Acerbo: «Non è riuscito a battere il virus»

L’annuncio lo dà direttamente Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista e militante di Pescara di antica data, con un post sulla pagina Facebook Strada parco forever: «È morto stanotte in ospedale l’amico e compagno Franco De Simone. Ha tenuto a bada per tanti anni il diabete ma non è riuscito a battere l’aggressione del Covid-19. Con lui cominciammo già negli anni ’90 la battaglia per dire no al progetto della filovia sulla strada parco e prima ancora per dire no al passaggio delle automobili. È stato anche con me tra i promotori del recupero e della destinazione dell’ex-casello ferroviario di via Toti a centro sociale per anziani. Era un comunista, un pacifista, un ambientalista, un cittadino, un marito, un padre, un nonno esemplare. Amava camminare e pedalare non solo per tenere a bada il suo diabete. Negli ultimi anni aveva lasciato Rifondazione e aderito al M5S. Era una persona perbene come se ne trovano poche. Infinita tristezza».

Palpabile la commozione di Acerbo, a sua volta reduce da una complessa convalescenza dal virus. Si uniscono al cordoglio i tanti militanti impegnati nella difesa dell’ex tracciato ferroviario: «Un altro grande amico della Strada parco - scrive Ivano Angiolelli - che ci lascia senza aver assaporato la gioia di vederla finalmente affrancata dalle vecchie ferraglie».

