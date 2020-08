© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' deceduto per infarto a 60 anni il dottor Cesare Di Carlo, nella sua abitazione pescarese, lasciando nel dolore più profondo la moglie Gilda Di Paolo, nota ginecologa ed suoi tre figli, di cui uno minorenne. Una morte improvvisa, preceduta dai classici dolori allo sterno, che né lui, né la signora Gilda avevano valutato appieno, essendo tornati da una cena con tutta la famiglia. Dolori attribuiti erroneamente al pasto serale, abbondante. Purtroppo dopo una decina di minuti è arrivato il decesso.Di Carlo era stato eletto ai tempi del sindaco Collevecchio consigliere comunale, nella nuova lista di sinistra Azione Progressista. Ma più che la politica, a lui interessava la salute di centinaia di ragazzi da disintossicare. E a Pescara fu un apripista in un percorso non facile, al quale farà seguito l'istituzione del Sert. Trasferitosi nell'ospedale di Giulianova, per oltre un decennio assistette molti giovani, che a lui devono la vita.