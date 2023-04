Pescara, morto il commerciante di elettrodomestici Cesare Cicoria

Il suo nome rimarrà per sempre legato agli anni del boom commerciale di Pescara, così come l'insegna di piazza Pierangeli continua a testimoniare uno stile e una dedizione al cliente impermeabili alle mode e alla grande distribuzione. Cesare Cicoria, storico retailer di elettrodomestici, è morto ieri al termine di un lungo periodo di malattia. I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 nella basilica della Madonna dei Sette dolori ai Colli, il quartiere di origine della famiglia Cicoria, dove l'avventura imprenditoriale di Cesare era iniziata negli anni Sessanta con l'apertura del primo negozio.

L'attività, oggi giunta alla seconda generazione con i figli Gianni ed Emanuela al timone, è cresciuta nel corso degli anni espandendosi anche a Spoltore, dove con la concessionaria della nipponica Panasonic e di altri marchi prestigiosi è diventata un punto di riferimento per l'intero circondario. Cesare Cicoria lascia, oltre ai figli, la moglie Silvana, quattro amati nipoti, fratelli e sorelle. Sulla pagina Facebook dell'attività, i figli e i familiari lo ricordano con un post commovente: «Ciao papà, ciao Cesare, ciao nonno, ciao grande amico, ciao nostro piccolo grande uomo. L'educazione, l'umiltà la modestia la generosità ti hanno contraddistinto sino all'ultimo saluto, hai lottato e noi con te ma non è bastato a trattenerti qui su questa terra. La tua nuova vita ti aspetta e ti abbraccia, sperando che non ti dimenticherai mai di noi, perché noi non ci dimenticheremo mai te, il tuo ricordo ci accompagnerà ogni singolo giorno ed ogni singola notte, sarai per noi la luce che illumina e che ci riscalda». Affettuosi i commenti degli amici e della numerosa clientela di Cicoria: «Mi dispiace tantissimo - si legge fra gli altri -, siamo stati io e la mia famiglia clienti del suo negozio; una bellissima persona cortese, empatica, sempre disponibile. Condoglianze alla famiglia».