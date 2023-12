Muore durante le feste di Natale, Pescara piange Mattia Gabriele: aveva solo 4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha combattuto tutti i giorni della sua breve vita contro una cardiopatia congenita che, purtroppo, non gli ha consentito di sopravvivere oltre i suoi quattro anni. È morto in ospedale a Pescara, accudito fino all’ultimo dai medici che si sono sempre occupati di lui, il piccolo Mattia Gabriele Micarone, il bimbo diventato un angelo del quale si svolgeranno oggi i funerali, alle 16 nella chiesa del cuore Immacolato di Maria, in via Vespucci. A piangere Mattia Gabriele sono i genitori Simone e Roberta, il fratellino Carlo, i nonni Carlo Lisa, Manuela, William, Patrizia e Pasqualino, gli zii Fulvia ed Eliberto, i cugini Carlotta e Alessandra. In tanti, si sono stretti alla famiglia nella camera ardente dell’ospedale e attraverso messaggi sui social.