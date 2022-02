Pescara, infarto stronca l'avvocato Maria Carla Serafini. Era stata premiata con la toga d'oro

È deceduta improvvisamente a Pescara, a causa di un infarto, Maria Carla Serafini, avvocato molto noto in città, da sempre indiscusso punto di riferimento nel campo del diritto di famiglia. Avrebbe compiuto 74 anni l'11 maggio prossimo.

Laureatasi in giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1972, quattro anni dopo Serafini fu una delle prime donne ad iscriversi all'Ordine degli avvocati del foro di Pescara. Formatasi professionalmente a Roma, nello studio degli avvocati Carloni e del senatore comunista Franco Coccia, si dedicò inizialmente al diritto del lavoro, per poi focalizzare la propria attività sul diritto familiare e minorile. Proprio in questo ambito, a partire dagli Novanta, ottenne le maggiori soddisfazioni, impegnandosi anche nell'Aiaf, l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, di cui diventò presidente regionale e membro del direttivo nazionale.

Sulle tematiche legate al diritto di famiglia Serafini arrivò ad organizzare, nel corso di un ventennio, oltre cento convegni e corsi di formazione, che furono ospitati nei vari fori abruzzesi. Il suo attivismo non conosceva confini. Serafini era docente della scuola forense del tribunale di Pescara e membro del comitato scientifico della fondazione Forum Aterni. Al contempo faceva parte anche dei comitati di redazione della nota rivista abruzzese di giurisprudenza Pqm e della rivista nazionale dell'Aiaf.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato di stucco i colleghi e tantissimi concittadini che la conoscevano. «Siamo tutti sconvolti dice Chiara Sabatini, vice presidente dell'Ordine degli avvocati di Pescara anche perché Maria Carla era una donna appassionata, dotata di grande energia e di una lucidità straordinaria, e dimostrava molto meno della sua età». Recentemente, nel corso dell'ultima manifestazione organizzata dall'Ordine, era stata premiata con la Toga d'oro, un riconoscimento riservato agli avvocati che hanno svolto almeno 40 anni di attività. «Ricordo che era molto contenta prosegue Sabatini è stata un faro per tutti i colleghi, nel suo campo era una delle migliori ed era un autentico vulcano». La vice presidente dell'ordine pescarese racconta che Serafini «era anche un'amica di famiglia, tanto è vero che la conoscevo praticamente da sempre. Si tratta di una grave perdita per il nostro foro conclude Sabatini e tutti noi la ricorderemo sempre con grande affetto».