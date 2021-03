11 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Ancora una vittima del Covid-19 a Montesilvano, ancora un giovane professionista e padre di famiglia che viene a mancare. Alberto Pavone, avvocato di 53 anni, si è arreso al coronavirus. Era andato in un centro specializzato di Ancona per curare il diabete ed è in quella struttura che avrebbe contratto il male che non gli ha dato scampo. Vano il rientro a Pescara, con ricovero in ospedale. Lascia affranti la moglie Gabriella e un figlio piccolo. I funerali oggi alle 16,30 nella chiesa di Sant’Antonio.