Domenica 24 Ottobre 2021, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 16:22

Un morto a Pietra Corniale, nella zona di Bussi, sulla montagna delle antenne, in provincia di Pescara. L'uomo - secondo le primissime informazioni- era a bordo di una jeep che si sarebbe ribalatata. C'è anche un ferito grave, ma non si sa se a bordo del fuoristrada o in un'altra auto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il 118.

Servizio in aggiornamento