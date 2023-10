L'ex arbitro Roberta Olivieri muore a 49 anni: lascia tre figli

Ex arbitra di Pescara muore a 49 anni, lascia tre figli. Aveva diretto diverse partite in serie A Femminile. A dare la tragica notizia è la sezione Aia di Pescara, sulla propria pagina Facebook. «Notizie che non si vorrebbero mai ricevere - scrive sui social la sezione arbitri - Roberta Olivieri, ex arbitro della nostra sezione, nella giornata di ieri è scomparsa. Cara Roby, hai regalato alla nostra sezione sorrisi, competenza tecnica, forza atletica e non solo, soprattutto hai regalato una passione smisurata che solo la nascita dei tuoi Amati gioielli ha limitato ma non fermato. Si, perché anche da non arbitro (solo sulla carta) hai continuato a vedere il mondo e la tua sezione con gli occhi dell'arbitro. Sei stata molto di più di una donna arbitro, sei stata a tutti gli effetti un arbitro di valore che se l'è giocata alla pari con chiunque! Un esempio di entusiasmo, di lealtà, di rispetto e d'impegno che hai consegnato ai giovani arbitri di oggi».

«Vogliamo ricordarti con questa foto al fianco di tuo fratello Davide Romandino, anche lui arbitro fino alla serie C e al quale vanno le nostre sentite condoglianze, e dell'amico fraterno e di vita Sandrino. Ciao Roby, che Dio ti abbia in gloria, adesso puoi vivere senza più alcun limite, per l'eternità. Ti vogliamo bene. Un profondo abbraccio ai tuoi figli, a tuo marito Danilo ed alla tua famiglia»