Pescara, morta la professoressa Luciana Paolantonio. Ha insegnato a generazioni di studenti

E’ stata una delle docenti più significative nella storia dell’Istitutodi Pescara. Luciana Paolantonio è morta ieri mattina all’ospedale civile dopo una lunga malattia. Insegnante di diritto a riposo, ha istruito diverse generazioni di studenti del corso di. Preparata, sorridente, chiara nell’esposizione, si poneva agli alunni con il rigore didattico delle professoresse di un tempo ed era sempre pronta ad aiutare i ragazzi in difficoltà.Da circa 25 anni la professoressaera in pensione ma il suo ricordo all’Aterno Manhoné è indelebile. Su di lei il dirigente scolasticosi esprime così: «Non l’ho conosciuta personalmente perché al mio arrivo la professoressa Paolantonio era già in pensione ma ho sentito sempre parlare molto bene di lei. Insieme ad altre due o tre docenti è stata uno dei punti di riferimento nell’insegnamento del diritto negli anni in cui la nostra scuola viveva un forte momento di crescita con oltre 1700 iscritti. Ha forgiato aspiranti avvocati eche oggi le sono ancora grati per i traguardi professionali raggiunti». Luciana Paolantonio lascia il marito Guido Angelone, insegnante e commercialista, le figlie Rossella e Luisa.