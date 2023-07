Pescara, morta Giannetta Cascella: l'ultima della stirpe dei grandi artisti

Raffinata. Di quella signorilità ferma e garbata che si acquisisce dalla nascita e si conserva con spontanea naturalezza. È morta ieri Giannetta Cascella Montani, l'ultima vera custode sul territorio, delle memorie di un laboratorio d'arte immenso come fu, appunto, quello della famiglia Cascella. Una donna eccezionalmente moderna, eppure testimone di un'epoca che è già storia, non di Pescara ma dell'Italia intera. Ma, soprattutto, Pescara: Giannetta Cascella Montani l'ha amata, ne ha seguito le sorti culturali con discrezione e con voce attenta. Lei che non è cresciuta con l'arte, ma nell'arte. È una delle figlie di Tommaso Cascella, nipote di Basilio, di cui ha custodito fino ad oggi i ricordi più belli e più importanti, di un'intimità allo stesso tempo dolce e severa. Le visite del nonno, rare ma intense, quel suo modo di mangiare rispettoso del cibo, sempre seduto a capotavola. E quei lunghi confronti sull'arte. La sua testimonianza diretta e attuale è tra le parole di una splendida videointervista realizzata da Fabrizio Masciangioli per la rivista Vario, del collega Claudio Carella: la riservatezza di Andrea, il partigiano di 21 anni, il magnifico rapporto con Pietro, con il suo amore per gli animali. La grande figura di Tommaso, bella e dominante, che si chiudeva nel suo studio per dipingere e «in casa non doveva volare una mosca».

Dei figli di Tommaso è stata l'unica a restare a Pescara trasmettendo ai figli, soprattutto Prisca, l'amore per l'arte. Con lei era sempre presente alle manifestazioni e agli eventi culturali cittadini. «Una persona di grandissima cultura e sensibilità la ricordano il presidente della fondazione Genti d'Abruzzo, Emilio Della Cagna e la direttrice Letizia Lizza sempre presente e attiva.

Con lei la cultura abruzzese e italiana perdono una testimone formidabile della storia di una famiglia che ha dato moltissimo all'arte mondiale». Il curatore del Museo Cascella, Mariano Cipollini, la ricorda come una persona «viva, intelligente, curiosa, rapida nel comprendere i problemi e nell'offrire soluzioni: finalizzava immediatamente il pensiero trasformandolo in risultato concreto».

Custode attenta e appassionata delle memorie di famiglia «ricordava sottolinea Cipollini perfettamente e a menadito tutte le opere custodite all'interno del museo». Una capacità di osservazione acuta e uno spiccato amore per la famiglia hanno contraddistinto il suo percorso di vita: di se stessa diceva di non avere qualità come disegnatrice eppure ha creato la delicata etichetta di uno degli oli, di altissima qualità, prodotti proprio dalla figlia Prisca, che ha rivitalizzato le peculiari varietà delle colture olivicole di famiglia, nelle tenute di Spoltore. Olio da Prisca dedicato al marito, il professor Agostino Consoli, naturalmente molto legato a Giannetta Cascella. I funerali sono stati fissati per oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Franco a Francavilla al Mare: l'edificio ricostruito dopo la guerra su progetto dell'architetto Ludovico Quaroni, che Pietro Cascella e, per alcuni particolari anche il fratello Andrea, avevano contribuito a decorare.