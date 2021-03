28 Marzo 2021

Un gravissimo lutto ha colpito a Pescara la clinica Pierangeli. Dopo un calvario durato un anno, è morta ieri mattina nell'ospedale di Ancona, Paola Cetrullo, capo sala della Chirurgia e moglie del dottor Gianni Forlani, dirigente medico del reparto di Medicina. Aveva 59 anni, lascia tre figlie, la prima delle quali con la passione della medicina come i genitori.

Aveva sconfitto il Covid

La donna, che era conosciutissima in città, un anno fa e quindi nel pieno della prima ondata, aveva contratto come molti sanitari il Covid. Un periodo di sicuro difficile però per fortuna non aveva avuto bisogno di ricorrere alle cure dell'ospedale. Poi il 9 maggio, quando il peggio sembra essere finalmente alle spalle, l'inizio di una vera e propria odissea e di mesi e mesi di sofferenze per lei e di conseguenza per i suoi familiari e per tutti coloro che le volevano bene ed erano in parecchi. Mentre infatti, sconfitto il virus, era in procinto di tornare al suo amatissimo lavoro in clinica, ha accusato un malore, un aneurisma cerebrale che l'ha costretta ad un delicato e lungo intervento chirurgico e ad un altrettanto lungo ricovero in ospedale seguito da un periodo di riabilitazione nelle Marche, dove sembrava essersi rimessa.

Purtroppo alla fine dell'estate una ricaduta e quindi un nuovo intervento chirurgico dopo il quale anche stavolta pareva essersi ripresa. Ed, invece, poi un peggioramento, delle complicanze e il ricovero ad Ancona dove, all'alba di ieri, è deceduta, lasciando nello sgomento e nello sconforto familiari, amici e i tanti colleghi di lavoro, che ieri, appresa la notizia, hanno letteralmente invaso di messaggi di cordoglio e affetto la sua bacheca facebook.