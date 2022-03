Senza fissa dimora con monopattino di lusso: era stato rubato

Lo hanno fermato per un controllo mentre girava per Pescara su un monopattino di alta gamma. I carabinieri della Compagnia di Pescara, venerdì, hanno effettuato un servizio straordinario sul territorio provinciale. Durante questi accertamenti coordinati dal tenente Giovanni Rolando una pattuglia del radiomobile del Nor ha fermato un 46enne che si muoveva sul mezzo elettrico. Con i documenti in mano si sono resi conto che l’uomo, di origini campane, è una persona senza fissa dimora: caratteristica che strideva con la qualità del monopattino, uno tra i più costosi sul mercato, del valore che supera i 500 euro. I carabinieri hanno così deciso di approfondire e non ci è voluto molto per appurare che si trattava di un mezzo rubato. L’uomo è stato dunque denunciato per ricettazione.

Nel corso degli stessi servizi i carabinieri hanno controllato i parchi del centro dove spesso spacciatori e clienti si incontrano: un giovane pescarese, vedendoli entrare, ha provato a fuggire lasciando cadere un pacchetto con 5 grammi e mezzo di cocaina. I militari lo hanno recuperato e si sono messi all’inseguimento del 32enne riuscendo a bloccarlo a poca distanza dal parco. Lo hanno trovato in possesso di un manganello telescopico. Per questo, oltre che di detenzione di stupefacenti, il ragazzo dovrà rispondere anche di porto di armi o di oggetti atti a offendere.