Pescara, minacce con un coltello: panico al mercato

Ultimo aggiornamento: 14:02

È stato denunciato dai poliziotti della, a seguito di una segnalazione, un uomo che al mercato ittico distava minacciando con un coltello il titolare di un'agenzia di viaggio. Al mercato stato il panico. Sul posto sono giunte le Volanti che hanno ritrovato e denunciato l'uomo, 51enne C.M., già noto alle forze dell'ordine. Da ulteriori accertamenti, si è scoperto che era stato già denunciato ed era stato raggiunto da misure di prevenzione (divieto di dimora, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), oltre ad essere stato ricoverato per motivi di natura psichiatrica. Pertanto, i poliziotti hanno richiesto l'intervento del 118 per accertamenti di natura sanitaria, all'esito dei quali l'uomo è stato ricoverato per le esigenze di natura psichiatrica riscontrate.L'uomo nei giorni scorsi si era recato nell'agenzia di viaggio, che si trova vicino al mercato, chiedendo insistentemente e più volte il rilascio di un fantomatico bigliettp per un viaggio a Londra e nell'ufficio, capendo il suo disagio, il titolare l'aveva calmato e gli aveva dato anche qualche spicciolo. Ma oggi l'uomo si è presentato di nuovo e al rifiuto del biglietto, è andato al mercato ha preso un grosso coltello e con gesti minacciosi ha inveito contro il titolare dell'agenzia: poteva succedere di tutto. E' stato bloccato e ricoverato.