"Dateci un 60 e ce ne andiamo in vacanza", il saluto di fine anno al Liceo Marconi di Pescara

"Il Covid avanza, dateci un 60 e ce ne andiamo in vacanza". Le alunne della 5B del liceo economico-sociale "Guglielmo Marconi" di Pescara non hanno voluto rinunciare a salutare di persona gli insegnanti nell'ultimo giorno di scuola. Ieri hanno organizzato una ultima foto di classe davanti ai cancelli della loro scuola, rispettando le regole su distanziamento e mascherine. Con il supporto delle insegnanti di filosofia (professoressa Barbara Cipolla) e di scienze motorie (professoressa Annapina Panicciara) hanno potuto ascoltare il suono dell'ultima campanella dell'anno, fare il conto alla rovescia, come da tradizione, ed esultare di gioia. Lo striscione appeso fuori della scuola è stato il segno del loro passaggio e si sono date appuntamento all'esame di maturità.