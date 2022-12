Pescara, morto d'infarto in strada dopo la lite per un parcheggio: l'altro automobilista condannato a 3 anni e due mesi

Il Tribunale di Pescara ha condannato a tre anni e due mesi Mattia Nerone, automobilista allora 22enne che l'11 luglio 2019 litigò e colpì Tiziano Paolucci per un parcheggio: la zuffa sfociò in tragedia perchè poco dopo Paolucci, 56 anni, accusò un malore, si accasciò e morì in mezzo alla strada in via della Pineta a Pescara, davanti agli occhi della figlia. Nerone si era già allontanato in auto quando Paolucci ha avuto l'infarto fatale ma i giudici lo hanno comunque riconosciuto in qualche misura responsabile di quel decesso: la condanna è per omicidio preterintenzionale e lesioni personali ai danni di una delle figlie della vittima, intervenuta per sedare la lite.