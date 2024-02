Nozze in ospedale, un paziente e la sua compagna si sposano nel reparto di Pneumologia

Fiori d'arancio all'ospedale di Pescara. Luciano e Claudia, un paziente ricoverato e la sua compagna, hanno detto “Sì” nell'Unità operativa di Pneumologia del nosocomio abruzzese, diretta da Antonella Spacone. Lo comunica l'Asl di Pescara, citando alcuni passaggi della lettera di ringraziamento arrivata alla direzione sanitaria dell'ospedale.



«Ieri, grazie alla collaborazione della dottoressa Antonella Spacone, della dottoressa Federica Carfagnini, della dottoressa Iannella e di tutto il personale medico e infermieristico - si legge nella missiva - è stato possibile celebrare in reparto le nozze di Luciano e Claudia. È stato bellissimo coronare il sogno di due persone innamorate e semplicemente rispettose l'uno dell'altra. Tutto questo solo grazie alla affettuosa e sentita disponibilità del reparto e di tutti i suoi operatori, ciascuno per la sua competenza. In un'Italia dove si è soliti porre l'accento sulle sole criticità, ritengo sia doveroso evidenziare le eccellenze. E il reparto di Pneumologia di Pescara è sicuramente un'eccellenza sanitaria e umana.

Infinite grazie a tutti!».