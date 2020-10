Vuole salire sul treno senza mascherina e minaccia la polizia, denunciato

Denunciato perché non porta la mascherina sul treno. In settimana, a Pescara, la Polfer ha denunciato un 30enne italiano che pretendeva di salire su un Freccia Bianca in partenza dalla stazione centrale senza il biglietto e la mascherina. L’uomo, quando ha visto i poliziotti, ha cominciato a insultarli e minacciarli: è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche sanzionato per non aver indossatola mascherina all’interno della stazione, così come previsto dalla normativa anti Covid-19.

