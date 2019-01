Marito e moglie uccisi in casa dal monossido di carbonio

Moglie e marito uccisi dal monossido di carbonio. La tragedia a metà pomeriggio in una abitazione sulla strada vicinale Colle Cervone, nel quartiere dei Colli, a Pescara. Sul posto agenti della polizia e vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause del duplice decesso. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di intossicazione da monossido di carbonio. I due corpi erano entrambi in cucina. Non si esclude che il gas sia sprigionato da un incendio nella serata di ieri. L'allarme è partito dai familiari dopo numerose chiamate al telefono senza risposta.



Secondo le prime informazioni le vittime avrebbero 83 anni lui e 78 lei -. Avrebbero perso la vita a causa del monossido sprigionatosi dopo che nell'abitazione, una villetta, si è sviluppato un incendio. Il fatto sarebbe avvenuto ieri o nella notte, ma ci si è accorti dell'accaduto solo oggi. Ultimo aggiornamento: 17:56