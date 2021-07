Festa Europei, aiuta donna bloccata in carrozzella tra la folla: maresciallo premiato

Mercoledì 21 Luglio 2021, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09:51

In pieno delirio per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020, domenica 11 luglio, aiutò una donna rimasta bloccata con la sua carrozzella in mezzo alla folla, spaesata e impaurita. Per questo motivo il maresciallo della polizia municipale Fabrizio Dei Rocini riceverà un encomio dal Consigli comunale. La proposta è stata approvata ieri.