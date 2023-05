Maltempo, il fiume Pescara osservato speciale. Crolli di alberi ed esondazioni

Dopo tre giorni di piogge incessanti è critica, ma ancora sotto controllo, la situazione dei fiumi a Pescara e dintorni. In città le golene sono state chiuse per pericolo di esondazione e l'intero corso del Pescara viene monitorato dai vigili del fuoco anche con l'impiego di un elicottero. Parziali esondazioni, più a sud, si sono verificate nei pressi della foce dell'Alento, a Francavilla. Nell'interno della provincia pescarese, a Penne, un tratto della Statale Piceno aprutina è stato chiuso dall'Anas per il pericolo di esondazione del fiume Tavo. Personale dell'Anas e carabinieri sono impegnati anche per la rimozione di alcuni alberi caduti. Un pino caduto tra le case di via Scarfoglio, a Pescara, è stato rimosso dai vigili del fuoco . Interventi di messa in sicurezza delle piante e di rimozione di alberi sono stati effettuati anche in via Pantini e via Vespucci. Anche a Montebello, Villa Celiera e Vestea si sono registrati crolli di alberi e piccole frane.