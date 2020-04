Pescara, pino crolla per le forti piogge: due auto distrutte

I vigili del fuoco di Pescara sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Sacco, che si trova nella periferia ovest di Pescara, per un albero caduto sulla strada a causa della pioggia abbondante caduta incessantemente delle ultime 24 ore.

Teramo, «sono un medico e devo visitarla per la pensione di invalidità»: anziano derubato

Due auto parcheggiate sono state centrate in pieno e semi distrutte. Fortunatamente non si sono registrati feriti, Sul posto sono intervuti i vigili del fuoco per liberare la strada dal grosso tronco. L'intervento si è concluso alle 22,40. Anche le auto sono state rimosse e messe in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA