Moda, Barbara Di Giandomenico a Yves Saint Laurent: «Non è stato facile lasciare tutto, ma sono felice del mio lavoro a Parigi»

Dall'Abruzzo a Parigi. Barbara Di Giandomenico, 39 anni, originaria di Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, dal primo ottobre è nuova chargée de développement (responsabile sviluppo prodotto) per Yves Saint Laurent, maison del Gruppo Kering. «Sono contenta. Prendere questa decisione, alla mia età non è stato affatto facile, ma - ammette sorridendo - ho finalmente messo la ciliegina sulla torta». Idee molto chiare e una carriera costruita, sin da bambina, in Abruzzo. Diplomata al Liceo Artistico “Misticoni-Bellisario” di Pescara, si trasferisce a Firenze dove si laurea in progettazione della moda.

Subito le prime esperienze lavorative: Enrico Coveri, Roberto Cavalli. All’interno di queste aziende, l’interesse di Barbara si sposta sul mondo sviluppo prodotto accantonando l’idea iniziale di diventare designer. Dopo 12 anni lontana da casa arriva l’esigenza di riavvicinarsi alla famiglia. Ma le opportunità non sono le stesse. «Con la Sixty chiusa, mi sono rimboccata le maniche e ho trovato lavoro in Val Vibrata avvicinandomi al mondo del denim». Passano pochi anni e arriva la chiamata direttamente da Trussardi. «Sarò sempre legata a loro - ammette Barbara - Per me sono ancora una famiglia, ma era arrivato il momento di cambiare. In Italia, purtroppo, la moda è diventata di moda». A febbraio la svolta quando arriva la chiamata di un head hunter (scopritore di talenti) che le apre le porte per Parigi. «Non è stato semplice lasciare tutto e trasferirsi. Essere una donna, oggi, a livello lavorativo, non è semplice. Siamo costrette a fare delle rinunce anche se, per quanto è possibile, cerco di far conciliare tutto. Fortunatamente il mio compagno, anche lui nel mondo della moda, mi ha supportato tanto.

Non nascondo periodi di grande crisi, ma il fatto di essere cresciuta in una famiglia umile e aver ricevuto negli anni feedback positivi mi hanno portato a essere qui».

Barbara è già a lavoro per due importanti appuntamenti del 2024. «In questo momento - rivela - sto preparando la prossima sfilata Fall/Winter uomo che si terrà a gennaio e quella donna di febbraio». Una personalità molto ambiziosa, per questo Barbara non vuole fermarsi e rivela il suo sogno: diventare design studio manager (coordinatore fra ufficio stile prodotto e produzione). «Per me è importante far capire che tutti possono farcela, ma ci vuole carattere studio e tanta forza di volontà». Infine un messaggio alla nostra regione: «L’Abruzzo è meraviglioso e pieno di risorse. Tanti fornitori sono abruzzesi e dobbiamo essere fieri del nostro dna». A Parigi, nella città delle luci (la Ville Lumière), una della quattro “The Big Four”, da oggi brillerà una nuova stella tutta abruzzese.