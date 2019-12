Ladri in centro, cartello avverte il palazzo: prendete provvedimenti

Ladri in via Milano, centralissima strada di Pescara. A dare l’allarme un condomino del popoloso palazzo davanti alla scuola di elementare che ha affisso un cartello dicendo a tutti di fare attenzione: «Sono venuti a rubare in questo condominio, prendete provvedimenti come me, attenzione».



I ladri sono entrati dal portone lasciato incautamente aperto e di pomegiggio sono saliti per tutti i piani e sono riusciti a entrare al terzo piano forzando la porta: hanno rubato tutto quello che hanno trovato. Il furto non è ingente ma ha creato molto allarme.