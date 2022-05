Britti apre Pescara jazz: poi Simple Minds e Noa

PESCARA - Si preannuncia una parata di stelle per il cinquantesimo del Pescara jazz. Dal 15 giugno al 26 luglio la città costiera sarà pronta ad ospitare le grandi stelle della musica mondiale in una formula allargata e composita per undici concerti di eccellenze tra prime assolute e nuove proposte, divise tra l'arena del porto turistico e il teatro D'Annunzio. Già resi noti i nomi di alcuni ospiti come Alex Britti, Simple Minds, Incognito e tanti altri, gran finale con Noa per un cartellone che promette grande musica a cura dell'Emp (Ente manifestazioni pescaresi) del presidente Valter Meale, nell'ambito del PeFest con il sostegno e la collaborazione del Comune, del Mibac per la direzione artistica di Angelo Valori. Sull'onda delle trasformazioni e contaminazioni di genere, il più antico festival d'Italia interpreta questo presente fluido e multiculturale intrecciando artisti e ospiti provenienti da vari generi, osando e superando così etichette, confini e tradizionalismi con un titolo per l'appunto Pescara Jazz & songs.

PORTO TURISTICO

Ad Alex Britti il taglio del nastro all'arena teatro del porto turistico il 15 giugno, location designata anche per le serate successive fino al 18 giugno. Il noto cantautore romano presenterà per l'occasione il suo nuovo progetto discografico dal titolo MoJo tour interamente strumentale, che prende spunto dal blues, ma attinge a piene mani da qualsiasi genere sia del passato che presente, ricreando così una sorta di melting pot dalle sonorità fluide e melodiche. Con lui tre straordinari musicisti, Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Michele Papadia all'organo Hammond, pianoforte e tastiere per una serata di qualità e fascino.

TEATRO D'ANNUNZIO

Dal 12 al 26 luglio la manifestazione si trasferirà al teatro D'Annunzio, dove il 14 sarà la volta dei Simple Minds, un gruppo che non ha bisogno di presentazione, attesissimi da due anni e rinviati a causa Covid: valgono i biglietti già acquistati all'epoca. Il 13 arriverà la band di Incognito, una formazione britannica in continuo movimento sul filo dell'acid jazz, mentre Noa chiuderà il 26 in una formula esplosiva per festeggiare i suoi trent'anni di carriera con un tour. Una rassegna eclettica e versatile che guarda alle tante influenze del jazz senza dimenticare i puristi e le forme più tradizionali, accogliendo progetti misti tra il pop, il funky, l'afro e tante altre impensabili novità. Biglietti già disponibili sui circuiti Ciaoticket e Ticketone. Per informazioni rivolgersi al 342.9549562.