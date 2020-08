Pescara, intimidazione al componente del “Comitato per Rancitelli”: distrutti i vetri dell'auto

Ancora un grave atto di intimidazione a Pescara, all'interno del complesso del Ferro di Cavallo a Rancitelli, nei confronti di una delle tante persone perbene che vivono in zona. L'altra notte, al cittadino in questione, che fa parte del Comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli”, il quale da anni si batte per riportare legalità e ordine in questa parte della città, sono stati distrutti tutti i vetri dell'auto. Nei giorni scorsi, era stato minacciato e apostrofato come ''infame''. Sull'episodio, purtroppo non nuovo al Ferro di Cavallo, indaga la squadra mobile. © RIPRODUZIONE RISERVATA