Auto contro il muro di una villetta: paura in via Rigopiano

Domenica 5 Settembre 2021, 09:04

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, centrando e abbattendo una colonnina della telefonia e finendo la corsa poi contro il muro di cinta di una villetta, danneggiando anche il cancello elettrico. E’ successo ieri mattina a Pescara, nella parte alta di via Rigopiano e solo per un caso non sono state travolte persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia municipale, l’automobilista è stato individuato e identificato.