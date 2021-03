15 Marzo 2021

Alle ore 8 circa sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest (in territorio di Francavilla) in direzione Ancona, si è verificato un incidente al km 387 che ha visto coinvolto un mezzo pesante e a seguito del quale una persona ha perso la vita. La vittima avrebbe 46 anni e sarebbe un pugliese, ma sono informazioni non ancora confermate dalla Polizia autostradale.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registra 1 km di coda in direzione Ancona.