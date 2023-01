Schianto in auto, ferito bambino di due anni

Un bambino di due anni è ricoverato in codice giallo, dunque in condizioni di media gravità, in seguito a un incidente stradale capitato intorno alle 18 di ieri a Spoltore, in provincia di Pescara. La vettura guidata dal padre, una Golf, è finita fuori strada lungo la strada provinciale 16 bis, probabilmente a causa della forte velocità, dopo esserci scontrata con una Citroen C3 condotta da un uomo di Pescara di 63 anni. Il conducente della Wolksvagen, un uomo di 43 anni di Spoltore, era diretto da Villa Raspa verso il centro del paese. Dopo aver sbandato perdendo il controllo, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con la Citroen e finendo la sua corsa nella scarpata a lato della strada e abbattendo il palo di un segnale stradale. La polizia locale, coordinata dal comandante Panfilo D’Orazio, ha impegnato un po’ per ricostruire la dinamica dell’incidente, soprattutto per l’assenza del conducente della macchina maggiormente coinvolta. Si è chiarito con il passare dei minuti che non si era trattato di fuga: il 43enne, preoccupato dalle condizioni del piccolo che viaggiava con lui, si era allontanato con l’aiuto di un altro automobilista per raggiungere il più presto possibile l’ospedale di Pescara. Raggiunto in pronto soccorso, è stato poi interrogato dagli agenti e sottoposto ai test per l’assunzione di alcol e stupefacenti. L’esito è atteso nelle prossime ore.