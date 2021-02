Perde il controllo del motorino e si schianta contro un albero. Ora è ricoverata con 40 giorni di prognosi nel reparto di Pediatria. Protagonista della brutta avventura una ragazzina di 16 anni, residente a Città Sant'Angelo (Pescara). Martedì sera, attorno alle 20, stava percorrendo, in sella al suo scooter, il lungomare di Montesilvano, molto probabilmente per tornare a casa, quando all'improvviso è andata a sbattere contro una delle piante ai margini della carreggiata. Nell'impatto ha riportato un trauma cranico commotivo.

Sull'incidente stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che si sono occupati anche dei rilievi. La ragazza, sotto shock, non è stata in grado di riferire cosa le sia accaduto. Come da prassi, una volta trasportata in ospedale, è stata sottoposta ai vari accertamenti per capire se per caso, prima di mettersi alla guida dello scooter, abbia assunto alcol o qualche droga.

