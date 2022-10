Pescara, l'auto si ribalta e finisce fuori strada: morto il cuoco Alessandro Affettuosa, aveva 22 anni

Incidente mortale la scorsa notte nel Pescarese. E' successo sulle strade di Loreto Aprutino, in contrada Cartiere. Una Fiat 500 con alla guida un giovane di 22 anni, è finita fuori strada. La vittima è Alessandro Affettuosa, cuoco 22enne di Picciano, paese in provincia di Pescara. Non sarebbe grave invece il passeggero, un giovane di Collecorvino. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Penne, all'una di notte, sono intervenuti in località Remartello, a Loreto Aprutino. La vettura, con i due giovani a bordo, si era ribaltata finendo fuori strada nel terreno adiacente. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, sul posto i carabinieri e personale del 118 che hanno portato in ospedale il ragazzo ferito. Per il 22enne alla guida non c'è stato nulla da fare: era già morto.