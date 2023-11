Schianto frontale, muore a 20 anni studentessa di Medicina

Uno schianto terribile lungo la tangenziale, a Pescara sud. Nel frontale tra un’auto e un furgone ha perso la vita una ragazza di venti anni, Federica Pia Pizzuto, di origini pugliesi, domiciliata a Francavilla. La ragazza viaggiava da sola a bordo di una Ford Focus, così come il conducente del furgone Transit. La dinamica, in questa fase, non è ancora molto chiara. Il frontale si è verificato in un tratto di variante a doppio senso di circolazione ed è quindi probabile che uno dei due mezzi abbia effettuato una manovra sbagliata e si sia allargato invadendo la corsia opposta. Secondo una primissima ricostruzione la Focus con a bordo la ragazza viaggiava in direzione nord-sud, il furgone in direzione opposta, così come una Peugeot 206, che però è rimasta solo marginalmente coinvolta nello schianto. Quando i due mezzi hanno impattato il conducente della Peugeot è riuscito a frenare e la macchina si è scontrata in maniera più lieve con il furgone. La ricostruzione resta comunque tutta da confermare, anche sulla base dei rilievi che gli agenti della polizia locale, diretti dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino, hanno effettuato fino alla tarda serata di ieri.



I SOCCORSI

L’allarme alla centrale operativa del 118 è stato immediato, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto con un mezzo medicalizzato e un’ambulanza della Misericordia, la situazione è apparsa difficilissima. Si è reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere. I medici hanno cercato di rianimare la ragazza, inutilmente. Il conducente del furgone, invece, ha riportato un gravissimo politrauma e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso di Pescara. Le sue condizioni fanno pensare che possa essere in pericolo di vita. Il tratto di strada è rimasto bloccato per molto tempo, sia per consentire al 118 e ai vigili del fuoco di effettuare i soccorsi, sia per la necessità di effettuare i rilievi con la massima accortezza. Gli agenti della polizia locale hanno anche raccolto le prime testimonianze. Le auto sono state tutte deviate lungo la viabilità ordinaria. Federica Pia Pizzuto era studentessa in Medicina, immatricolata lo scorso anno all’UdA. Si era diplomata al liceo scientifico Galilei di Pescara.