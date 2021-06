Pescara, cade sulla lavastoviglie aperta e finisce in ospedale con due coltelli conficcati in un gluteo

Cade sulla lavastoviglie aperta, finisce sui coltelli e si ferisce a un gluteo. Singolare incidente domestico questa sera alle 21,30 per una 34enne di Manoppello, in provincia di Pescara. Stando a quanto riferito ai soccorritori del 118, la donna - Emanuela V. - era in cucina intenta a preparare la lavastoviglie quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro, ritrovandosi seduta sui coltelli e riportando ferite a un gluteo. Ai soccorritori, che l'hanno trasportata in ospedale a Pescara con i due coltelli conficcati nel sedere, ha detto: "Non capovolgo i coltelli perchè altrimenti nella lavastoviglie non si puliscono bene".