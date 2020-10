Pescara, quattro auto coinvolte in un incidente: ferita una donna

Perde il controllo della propria vettura, una Fiat Panda, e finisce contro quattro auto in sosta. Nel delirio assoluto, coinvolto anche un pedone, colpito dallo specchietto di uno dei veicoli urtati. Incidente da brividi e allo stesso tempo a dir poco spettacolare quello accaduto, ieri mattina attorno alle 9.15 a Pescara, in via Rigopiano all'altezza di via Passo della Portella, in zona ospedale. Ad avere la peggio, è stata la conducente della Panda, una 58enne pescarese, trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 in ospedale. Ha riportato diversi traumi, per i quali è stata giudicata guaribile in 30 giorni e, nel pomeriggio, dimessa.

Dei rilievi e delle indagini si sta occupando la sezione infortunistica della polizia municipale, guidata dal maggiore Giorgio Mancinelli, che ha già richiesto degli accertamenti per capire se la donna, al momento dell'incidente, fosse per caso sotto l'effetto di droga o alcol. Un incidente che poteva avere delle conseguenze tragiche per lei, per gli automobilisti e per i pedoni che si trovavano a passare lungo la strada, sempre molto trafficata. Ai sanitari, che l'hanno soccorsa, e poi anche in ospedale avrebbe riferito di aver avuto un colpo di sonno e di non averci capito quindi più nulla se non al momento dell'impatto con le vetture parcheggiate.

Stando ai testimoni, ne avrebbe urtato una e poi a raffica altre tre, fra cui una Clio, il cui specchietto avrebbe colpito un pedone, una donna, salva per miracolo. Se fosse passata un secondo prima, probabilmente sarebbe stata travolta. Nelle prossime ore, la 58enne sarà ascoltata dalla municipale. Sulle cause dell'impatto, non si esclude per ora nulla, a cominciare dalla distrazione. Nel pomeriggio, un altro incidente si è verificato in via Polacchi, all'incrocio con la strada provinciale per San Silvestro. Ad andarci di mezzo, un postino, che viaggiava su uno scooter. Stando ai primi accertamenti, ad una rotatoria, una Suzuki Swift non avrebbe rispettato la precedenza, urtandolo e facendolo cadere a terra. Per fortuna, ha riportato solo qualche contusione.

