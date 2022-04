Pescara, l'auto si ribalta: conducente schiacciato. Ricoverato in ospedale

È rimasto parzialmente schiacciato sotto l'autovettura che si è ribaltata un pescarese che, la scorsa notte è stato ferito in un incidente stradale che si è verificato a Pescara, in via Colle Innamorati. Era al volante della sua autovettura quando ha perso il controllo. Il mezzo ha sbandato ed è uscito fuori strada, ribaltandosi. Una vera e propria carambola: alla fine la macchina è rimasta al lato della strada, ribaltata sul tettuccio.

Il guidatore è rimasto bloccato con metà del corpo sotto la vettura. Sono stati chiamati i soccorsi e, immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque unità, un'ambulanza e una pattuglia della polizia stradale. Si è trattato di un intervento particolarmente delicato: i vigili del fuoco hanno utilizzato dei gonfiabili posizionati in maniera tale da riuscire a sollevare l'autovettura senza scossoni per il ferito, che è stato poi estratto in sicurezza. È stato ricoverato in ospedale.