Pescara, incidente nella notte: morta donna di 60 anni. Forse un malore alla guida

Schianto nella notte a Manoppello Scalo, in provincia di Pescara: morta una donna di 60 anni, Mariagrazia Di Stefano. L'incidente frontale è successo alle 4 del mattino sulla strada Tiburtina. La dinamica è in corso di accertamento. Ci anche due feriti residenti a Bussi. Sul poso la polizia che non esclude il malore alla guida della 60enne di Pescara.