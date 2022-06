Giovedì 16 Giugno 2022, 08:42

Rapporti incestuosi tra politica e affari, scambi corruttivi e fughe di notizie. E' un quadro nebuloso e inquietante quello che emerge dall'inchiesta sulla gestione degli appalti sanitari a Pescara, nell'ambito della quale sono finiti agli arresti domiciliari l'imprenditore Vincenzo Marinelli, il suo factotum Graziano Canonico, i funzionari della Asl, Tiziana Petrella e Antonio Verna, l'imprenditore Fabio Tonelli. Altre 13 persone, tra le quali il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, sono indagate a piede libero.

Secondo il sostituto procuratore Andrea Di Giovanni cinque gare d'appalto, per un valore complessivo di 35 milioni di euro, sarebbero finite al centro di uno schema corruttivo. Gare riguardanti l'affidamento dei servizi centrali di sterilizzazione, dei servizi di sterilizzazione degli strumenti chirurgici, dei servizi in favore dei pazienti fragili e dei servizi diagnostici per l'esecuzione di esami clinici, insieme alla gara per l'acquisto di un macchinario per la risonanza magnetica nucleare. Le società di Marinelli osserva il gip nella misura cautelare partecipavano a tali gare in maniera indiretta, ovvero collaborando «con società di settore di rilievo nazionale e internazionale, mediante contratti di agenzia, remunerati con un fisso e con una provvigione applicata sull'appalto aggiudicato».

Tiziana Petrella, che ha diretto il servizio approvvigionamento della Asl fino allo spostamento causato proprio dalle indagini, a giudizio del gip «si è dimostrata a tutto tondo a libro paga di Marinelli, orientando le gare, scegliendo commissari compiacenti e defenestrando chi non le permetteva di raggiungere i suoi obiettivi, mentendo circostanze anche ai vertici della Asl, arrogandosi ruoli che non le competevano, aggirando i dettami normativi». Il tutto in cambio di «qualche migliaia di euro, qualche regalia e qualche cena» e «per cercare di soddisfare l'ambizione smisurata di ricoprire ruoli apicali». Petrella avrebbe infatti puntato il ruolo di direttore generale dell'Aric e per assecondare tale ambizione lo stesso Marinelli avrebbe compiuto pressioni su Sospiri. Quanto a Verna, che era in servizio nello stesso ufficio di Petrella, il gip lo descrive come «suggeritore malizioso nella gestione delle gare» e «convinto vassallo» della dirigente. «Ha dimostrato tutta la sua spregiudicatezza e pochezza si legge nella misura dati in sostanza i miseri guadagni nella vicenda dei dispositivi di protezione». Vicenda, quest'ultima, che coinvolge Fabio Tonelli, amministratore della Bioinnova di Lanciano, in riferimento ad una gara per la fornitura di mascherine.

C'è poi il capitolo che chiama in causa Sospiri, accusato di turbata libertà degli incanti, in relazione alla gara per l'affidamento dei servizi in favore dei pazienti in stato di fragilità: il presidente del Consiglio regionale avrebbe sollecitato «la dirigente e rup Petrella ad avvicinare i punteggi attribuiti alla Servizi Ospedalieri (riconducibile a Marinelli) e a Clean Service, all'esito dell'offerta tecnica, in modo da consentire loro di contendersi l'aggiudicazione all'esito dell'offerta economica». Come contropartita avrebbe promesso a Petrella, per conto di Marinelli, «di adoperarsi affinché in Regione le fosse conferito l'incarico di direttore dell'Aric». La stessa ipotesi di reato viene contestata a Federica Chiavaroli, in riferimento ad un appalto per i sistemi diagnostici, nell'ambito del quale avrebbe «fatto pressioni, compulsata da Marinelli», sul primario del laboratorio analisi, «affinché incontrasse Silvia Marinelli ed intervenisse sulla commissione giudicatrice, orientandone la decisione» in favore di una società riconducibile a Marinelli.



Sullo sfondo dell'inchiesta una serie di misteriose fughe di notizie, che pongono interrogativi sull'identità delle gole profonde. «L'attività di intercettazione è stata compromessa dal disvelamento agli indagati delle indagini in corso evidenza il gip costringendo al ricorso dei cosiddetti trojan e all'intensificazione delle captazioni ambientali all'interno di uffici e autovetture». In particolare sarebbe stato Corrado Greco, all'epoca segretario dell'ex assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, ad avvisare Petrella delle indagini in corso. «Il 9 ottobre 2019 è scritto nella misura si aveva la certezza della fuga di notizie ad opera di Greco». Quel giorno, dopo un breve colloquio con Greco, Petrella incontrò Verna, al quale confidò di essere sottoposta ad intercettazioni. A dicembre, in seguito all'avvio delle indagini su Sospiri, Greco incontrò Canonico. Quest'ultimo, subito dopo, si recò da Marinelli. «Canonico riferiva che Silvio Paolucci, consapevole che Greco si recava saltuariamente da Marinelli scrive il gip e che questi peraltro lo voleva incontrare, lo aveva avvisato di fare attenzione perché nell'ufficio di Marinelli erano installate delle microspie».