Pescara, auto distrutta dall'incendio in un garage

Allarme incendio all'ora di pranzo in via Ronchi a Pescara. I vigili del fuoco della caserma di viale Pindaro hanno dovuto attraversare tutta la città quando, intorno alle 13,30, è arrivata la chiamata di soccorso da un condominio. Una colonna di fumo nero visibile dal mare e dai colli ha annunciato alla città quello che si temeva potesse essere un dramma con gravi conseguenze, anche perché sono state udite due forti esplosioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunte ambulanze del 118 e pattuglie di polizia. E' stato accertato che le fiamme erano partite da un garage condominiale nel quale erano parcheggiate automiboli e moto, tra queste di sicuro una Mini andata distrutta. In base ai primi riscontri non ci sarebbero vittime né feriti.