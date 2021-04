15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Incendio al Tortuga, storico locale della movida di Pescara. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 5.42 per un rogo che si è sprigionato all'interno del Tortuga. L'allarme è stato lanciato da un pescatore che ha visto le fiamme dalla sua barca. I pompieri stanno ancora lavorando sul posto, l'incendio a quando si apprende è rilevante ed ha provocato ingenti danni. Al momento non sono ancora note la cause.

Sul posto per spegnere il rogo i vigili del fuoco sono intervuti con 8 mezzi e una quindicina di uomini. Il fumo ha raggiunto la strada mettendo in difficoltà gli automobilisti. Il Tortuga è uno storico night della riviera abruzzese, che in passato è stato gestito da Ivan Vaccaro, il giovane chietino di 30 anni morto ieri per una grave malattia.