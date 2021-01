Paura, ieri mattina attorno alle 8, per un incendio divampato in uno stabile di proprietà dell’Ater in via Rio Sparto, nel quartiere San Donato di Pescara. A prendere fuoco, la cucina dell’appartamento che si trova al piano terra. Per domare le fiamme, che hanno creato parecchi danni, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco. Per fortuna, all’interno non c'era nessuno. La persona che vive nella casa era già a lavoro. Sul posto per gli accertamenti, i carabinieri. L’ipotesi più probabile è che a provocare il rogo sia stato un corto circuito. Le fiamme hanno trovato alimento nei mobili della cucina.

