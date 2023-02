Incendio nella zona del porto, è il secondo rogo in due giorni a Pescara

Mercoledì 1 Febbraio 2023, 23:09







Allarme incendio questa sera alle 22 nella zona del porto a Pescara, lungomare sud. Fiamme alte si sono levate in via Doria tra i ruderi che i senzatetto utilizzano come rifugio. Il materiale altamente infiammabile ha alimentato un denso fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona. Paura tra i residenti e per i molti che hanno visto svilupparsi l'incendio. E' il secondo rogo a Pescara in due giorni, dopo quello di ieri mattina in via Roma e questo ha alimentato timori di un'azione dimostrativa o della follia di un piromane, anche se viene considerata anche l'ipotesi di un incidente. Sul posto i vigili del fuoco della caserma di viale Pindaro, mezzi delle forze dell'ordine e del soccorso.