Pescara, secondo incendio nella Pineta dannunziana: forse c'è un piromane

Ieri pomeriggio, nuovo incendio all'interno delladi Pescara. Il secondo nel giro di tre giorni. A prendere, una parte di sottobosco con aghi di pino e semi di pioppi. In tutto, 40 metri quadrati di vegetazione. Ad evitare danni ancora più consistenti, l'intervento tempestivo dei, giunti sul posto, con due squadre. Allertati anche la polizia e i carabinieri forestali, che ora hanno avviato tutta una serie di accertamenti. A questo punto, si comincia a ritenere probabile che dietro i roghi possa esserci la mano di qualcuno.L'incendio di ieri si è sviluppato nelle vicinanze dell'ex, a poca distanza dall'area dell'ex galoppatoio in cui venerdì scorso è divampato l'altro rogo. Una zona quest'ultima in abbandono e frequentata giorno e notte da balordi e tossicodipendenti. Quasi certamente, in mattinata sarà effettuato une acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili a ricostruire gli episodi e ad identificare nel caso il o i responsabili. L'incendio di ieri si è sviluppato in particolare dal vialetto percorribile a piedi all'interno della riserva naturale. Ad allertare vigili e 113 sono stati alcuni passanti; venerdì invece i residenti di alcuni palazzi vicini letteralmente terrorizzati. Dopo aver messo in sicurezza la Pineta, i vigili sempre nel pomeriggio di ieri sono dovuti intervenire a Città Sant'Angelo per un grosso incendio di sterpaglie.