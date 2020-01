Questa mattina, alle ore 03,15 circa, squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in via Aldo Moro per l'incendio di un furgone adibito a paninoteca. Le squadre hanno prontamente spento l'incendio e messo in sicurezza l'area delle operazioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato. Non si conoscono ancora le cause del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA