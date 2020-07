Pescara, inaugurato il Covid Hospital: ha 180 posti letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centottantuno posti letto, 40 dei quali di terapia intensiva, 4 livelli dedicati, tempi record di realizzazione: inaugurato il nuovo, al servizio della rete sanitaria della Regione Abruzzo. Per la nuova struttura, in parte già operativa da fine maggio per far fronte all'emergenza, completata in meno di 90 giorni, sono stati messi a disposizione 11 milioni di euro da Dipartimento nazionale della Protezione Civile (7 milioni) e Banca d'Italia (3 milioni).All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo,, l'assessoreregionale alla Salute, Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara,Carlo Masci, il direttore generale facente funzioni della Asl di Pescara, Antonio Caponetti, il direttore delle MalattieInfettive, Giustino Parruti, e il vice capo della filiale dell'Aquila di Bankitalia, Massimo Calvisi. Dopo la benedizionee la visita nei nuovi reparti, conferenza stampa per illustrare i dettagli del progetto.Il nuovo ospedale è stato realizzato all'interno della, da tempo fatiscente. I lavori sono statirealizzati dalla Omnia Servitia Srl. L'apertura del Covid Hospital ha consentito all'ospedale di Pescara, sotto pressione nelle fasi peggiori della, di recuperare gradualmente la normalità. Si tratta di un presidio strategico per Pescara e per l'Abruzzo: a emergenza conclusa sarà utilizzato per le esigenze della rete sanitaria abruzzese. Lì, inoltre, verrà trasferita l'Unità operativa complessa di Malattie infettive del capoluogo adriatico, consentendo di recuperare spazio da destinare alla Geriatria.«Nessuno dava un futuro e una prospettiva a questo immobile ridotto a rudere - ha detto Marsilio - ma noi, spintidall'emergenza, abbiamo avuto il. Oggi, nel ribadire agli abruzzesi di comportarsi bene e di indossare le mascherine, possiamo anche dire loro di stare tranquilli: se ci sarà una nuova ondata di contagi abbiamo le strutture. Consegniamo questo lavoro con 15 giorni di anticipo e due milioni e mezzo di spesa in meno. Questo è il miracolo di Pescara. È con orgoglio profondo che oggi consegniamo a Pescara e all'Abruzzo questa opera».