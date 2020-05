© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai è conto alla rovescia per l'ospedaledi Pescara, nella palazzina ex Ivap. Questa mattina, alle 11 nell'aula magna del, alla presenza del governatore, sarà illustrato il completamento della prima parte del Hospital Covid, che dovrebbe essere operativa a partire dal 25 maggio. Già pronta per l'usodel quarto livello destinata ad ospitare 32 posti di degenza. Lunedì saranno riconsegnate anche la zona D del quinto piano e la zona B del settimo, nella quale sorgerà la terapia intensiva.Nonostante i dati sui nuovi casi siano ormai in netto calo, ile la sua provincia restano il territorio più colpito, quello in cui la circolazione del virus è stata la più alta addirittura del centro sud Italia. E questo per la sua vivacità economica e gli stretti rapporti con ilma anche per la grande presenza di strutture assistenziali. Le positività riscontrate negli ultimi giorni – ieri 7 su le 12 registrate in tutto l'Abruzzo – sono tutte legate, secondo l'infettivologo Giustino Parruti, della task force regionale, proprio alla densità assistenziale dell'area di Pescara e quindi ancora alla trasmissione all'interno di queste strutture.