Viaggiavano in due a bordo di un monopattino a noleggio del circuito Helbiz quando sono stati intercettati sul lungomare Matteotti di Pescara da una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti hanno richiesto i documenti d’identità che i due si sono rifiutati di esibire. In un attimo è successo di tutto, tra la sorpresa generale.Entrambi hanno reagito cercando di opporre resistenza, uno dei due ha tentato di darsela a gambe ma è stato raggiunto e bloccato con la forza dall’ufficiale della pattuglia. Coinvolta anche una ragazza che era con loro.«La donna è risultata essere italiana, gli altri due sono di un Paese del centro America, tutti e tre sono comunque di origine caraibica» hanno spiegato dal Comando di via del Circuito. Il parapiglia ha attirato l’attenzione dei tanti che a quell’ora - erano circa le 12,30 - si trovavano su quel tratto di lungomare nei pressi dello stabilimento L’Adriatica e qualcuno ha immortalato la scena con la telecamera del telefonino. I tre sono stati denunciati per resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le generalità. Quello che ha reagito con maggiore violenza all’altolà dei vigili urbani e che ha poi tentato la fuga, è stato messo in stato di fermo.Da giorni l’attività della polizia municipale si è concentrata sui controlli per l’utilizzo dei monopattini che a Pescara sono in circolazione grazie alla convenzione stipulata dal Comune con la Helbiz. Per il noleggio occorre dare un nominativo e abbinare alla App una carta di credito per il pagamento, altrimenti il mezzo non viene attivato. Questo vuol dire che, benché viaggiassero in due, le persone bloccate dai vigili al controllo avevano regolarmente preso possesso del monopattino. Il noleggio è in regime di sharing libero, il monopattino si prende e si lascia dove si vuole. Poi nel conto vanno messi anche gli atti incivili, come dimostra il monopattino gettato giorni fa in una fontana.