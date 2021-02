La politica pescarese perde Giuseppe Quieti, 84 anni, per tutti Peppino, figura storica della Dc, partito del quale ha segnato la rotta a Pescara e in Abruzzo nel ruolo di segretario e di amministratore pubblico. Quieti è morto all'alba di oggi. Era nato il 30 maggio 1936. Laureato in Giurisprudenza, è stato docente e giornalista. Il suo impegno politico è durato per circa un trentennio, dagli anni Sessanta a metà degli anni Novanta. E' stato consigliere comunale e poi anche assessore, fu eletto alla Provincia e venne nominato capogruppo. Primi passi di un lungo percorso che ha poi portato Quieti a Montecitorio da deputato per tre legislature, dal 1976 al 1987, sempre però con lo sguardo rivolto alla sua città. Con l'inizio della pandemia aveva trovato creatività nella scrittura: "Quella di scrivere è una mia forte esigenza" aveva raccontato. Effetti collaterali (Ianieri ed.) è la sua ultima pubblicazione nell'ambito della narrativa gialla, con toni alla Hitchcock.

Un lutto importante per la politica del capoluogo adriatico, segnata pochi giorni fa dalla scomparsa di Ivo Di Sipio, altra figura di rilievo della Dc degli anni 80. Compagine che di recente, tra il 2019 e il 2020, ha perso due storici sindaci democristiani di Pescara, Michele De Martiis e Gaetano Novello. Una generazione di grandi uomini che se ne sta andando dopo stagioni vissute da protagonista della politica locale e nazionale.

Ultimo aggiornamento: 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA