Pescara, la folgorante carriera di Gianleonardo Neglia: da stagista a manager del Venezia calcio

Da qualche mese ad Abbateggio (Pescara) si tifa anche per il Venezia FC. Nel “Paese del farro e del Premio Parco Majella”, come si legge sul sito istituzionale, ormai si seguono con un occhio particolare le vicende calcistiche della squadra lagunare per la presenza nell'organigramma del club di Gianleonardo Neglia, nato a Toronto 38 anni fa ma di origini abruzzesi.

Figlio della referente degli abbateggiani nel mondo dell'Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, Rosanna Di Pierdomenico, e nipote dell’indimenticato Giovanni Di Pierdomenico, Neglia è entrato dalla porta principale del calcio italiano a coronamento di un percorso che è riuscito a coniugare passione per lo sport e studio. Si dice che da bambino avesse in cameretta il poster di Alex Del Piero, cosa inusuale in Canada dove solitamente si prediligono le stelle del basket e quelle dell'hockey su ghiaccio, ma già in questo si capiscono le origini italiane di chi sognava di entrare nel mondo dorato del pallone e che oggi ci è riuscito, essendo diventato lo scorso agosto l'Assistant Sporting Director del Venezia, dopo anni di studio e sacrificio.

In Canada da settimane si parla di lui, come esempio positivo da seguire per trasformare una passione coltivata negli anni in un'opportunità di lavoro: Neglia è stato per alcuni anni nei Blue Jays, prima della laurea in Global Sport Management e del master alla Football Business Academy. Quest'ultima esperienza gli ha aperto le porte del Venezia, come tirocinante, prima della firma del contratto per l’attuale incarico. «Il 31 agosto 2022 sono salito su un aereo a Toronto e mi sono diretto a Venezia, per iniziare il mio stage di 4 mesi e dare ufficialmente il via alla mia carriera nel settore del calcio», raccontava più o meno un anno fa.

«Dopo aver vissuto in Canada per così tanti anni, trasferirsi a Venezia è stato sicuramente uno shock culturale e un'esperienza davvero unica nella vita che non dimenticherò mai».

Quell'esperienza non è stata una parentesi, perchè la sua preparazione e la sua competenza hanno fatto breccia in uno dei club tra i più multiculturali d'Italia, avendo gruppo di proprietà americano, giocatori e staff provenienti da tutto il mondo e tifosi sparsi ovunque. Il tirocinio è iniziato originariamente nel team operativo del giorno della partita, con la responsabilità di tutte le attività legate al match, dall'acquisto dei biglietti al coordinamento con gli sponsor aziendali e all'ospitalità, senza dimenticare le iniziative in favore dei tifosi, ma presto si sono aperte le porte della prima squadra. Lo stile di vita diverso, come la lingua ed il fuso orario, non sono stati ostacoli grazie alle solide basi culturali, date da anni di studio e dalla pregressa esperienza con i Blue Jays nel baseball, ed essere oggi dirigente nello scouting per la prima squadra, a stretto contatto con il ds Filippo Antonelli, che è abruzzese, e il dt Cristian Molinaro, è solo un primo passo in un percorso ancora lungo e dalle prospettive importanti.