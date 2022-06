Pescara, gatti bruciati vivi: la denuncia del quartiere

Gatti bruciati vivi a Pescara, a volte randagi, a volte di proprietà, dati alle fiamme o fatti esplodere con i raudi. È il nuovo trend che imperversa a Fontanelle: a raccontarlo, ancora una volta, sono i residenti che si impegnano per mantenere vivibili le strade del quartiere. Spesso, purtroppo, senza riuscirci.

Si sono rivolti all'amministrazione comunale, raccontano, senza avere risposta, così hanno chiesto aiuto all'Associazione animalisti volontari di Pescara che, per sabato, ha organizzato una fiaccolata. Proprio per chiedere impegno e censurare gesti che non sono derubricabili a delle bravate da ragazzini. I residenti parlano esplicitamente di vere e proprie baby gang che imperversano.

Con un post su Facebook hanno iniziato a far girare l'iniziativa, chiedendo solidarietà e partecipazione. L'ultimo episodio è recentissimo ma, si legge nel post: «Alla richiesta di denunciarne gli autori i residenti hanno manifestato la paura comprensibile di ritorsioni e una scarsissima fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. Vorremmo dare un segnale di vicinanza a questo quartiere con una fiaccolata. Perché abbia un senso c'è bisogno dell'aiuto e della partecipazione di tutti voi». Il problema è comunque a monte: da tempo i residenti chiedono un posto di controllo fisso nella zona, un presidio di sicurezza e di legalità.